Премия Трибуны Спортса’’

первая в России награда для спортивных блогеров и организаций.
Не важно, пишете вы на Трибуне или в личном канале, снимаете короткие ролики или часовые подкасты — все это делает спорт лучше! Мы хотим отметить тех, чей контент ценят и люди из индустрии, и читатели. Положение о премии
Путь Трибуны и Рунета
В путь Трибуны попадают блогеры с нашей платформы, в путь Рунета — блогеры с других площадок. Экспертный совет сформирует списки участников каждого пути. Из них пользователи выберут финалистов премии, после чего эксперты определят победителей.
Номинации
Разные виды спорта, жанры и форматы блогов – все это нашло отражение в 23 номинациях премии Трибуны Спортса".
Экспертный совет
Победителей в каждой номинации определят блогеры, профессиональные спортсмены, медиаменеджеры, комментаторы, спортивные функционеры и авторы Спортса".