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Премия Трибуны Спортса”

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Премия Трибуны Спортса’’ —

первая в России награда для спортивных блогеров и организаций.

Не важно, пишете вы на Трибуне или в личном канале, снимаете короткие ролики или часовые подкасты — все это делает спорт лучше! Мы хотим отметить тех, чей контент ценят и люди из индустрии, и читатели. Положение о премии
Путь Трибуны и Рунета
В путь Трибуны попадают блогеры с нашей платформы, в путь Рунета — блогеры с других площадок. Экспертный совет сформирует списки участников каждого пути. Из них пользователи выберут финалистов премии, после чего эксперты определят победителей.
Номинации
Разные виды спорта, жанры и форматы блогов – все это нашло отражение в 23 номинациях премии Трибуны Спортса".
Экспертный совет
Победителей в каждой номинации определят блогеры, профессиональные спортсмены, медиаменеджеры, комментаторы, спортивные функционеры и авторы Спортса".
Положение о премии
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Этапы
голосования arrow

/ 01
22 апреля – 6 мая
Пользователи выбирают финалистов премии из пути Трибуны.
/ 02
6 мая – 20 мая
Пользователи выбирают финалистов премии из пути Рунета.
/ 03
20 мая – 26 мая
Экспертный совет определяет победителей премии.
Церемония награждения
28 мая
Победители получат награды в «Лужниках».
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Номинации

Футбольный блогер года
Баскетбольный блогер года
Хоккейный блогер года
Блогер года в единоборствах
Блогер года в автоспорте
Блогер года в зимних видах спорта
Блогер года в летних видах спорта
ЗОЖ-блогер года
Блогер года — непопсовые виды
Медиафутбольный блогер года
Лучший блог спортсмена
Лучший клубный влог
Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне
Премия Прожектора — открытие года
Лучший блог про беттинг
Лучший фанатский блог
Лучший блог о спортивной культуре
Лучший аналитический блог
Лучший юмористический блог
Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг
Лучший спортивный канал или шоу
Лучший блогер Трибуны
Победитель выбирается экспертами на последнем этапе из всех победителей пути Трибуны.
Спортивный блогер года
Победитель выбирается экспертами на последнем этапе из всех финалистов пути Рунета.

Эксперты

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Партнеры премии

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