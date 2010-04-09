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А что в результате
Научитесь писать тексты
Начнете правильно формулировать заголовки и расставлять акценты в тексте
Сможете вести блог на Трибуне - площадке для спортивных авторов
Узнаете, как записать свой подкаст
Сможете взять интервью, которое прочитают
Разберетесь с нюансами авторского права

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Обучение
Обзор, подкаст или интервью: поможем определиться, какой вы блогер
Подкасты
Трибуна
Ждем на Трибуне
Пишите о спорте на одном из ведущих спортивных медиа: лучшие авторские материалы попадают на главную страницу, а любители спорта становятся вашими читателями
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